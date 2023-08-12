Зранку ворог завдав авіаудару по Оріхову, загинув поліцейський, 12 осіб поранено - Клименко

У суботу вранці російські окупанти завдали авіаудару по Оріхову Запорізької області, внаслідок цього загинув співробітник поліції, поранені 12 осіб, серед них четверо поліцейських, повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Уранці ворог ударив керованою авіабомбою по Оріхову. Внаслідок удару загинув поліцейський. 12 осіб поранено, серед яких четверо співробітників поліції. Загиблий - 31-річний капітан поліції. Мої співчуття родині загиблого", - написав Клименко в телеграм-каналі.

Глава МВС повідомив, що кілька поранених перебувають у важкому стані. Лікарі та парамедики зараз борються за їхнє життя.