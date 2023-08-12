Події

11:07 12.08.2023

Зранку ворог завдав авіаудару по Оріхову, загинув поліцейський, 12 осіб поранено - Клименко

1 хв читати
Зранку ворог завдав авіаудару по Оріхову, загинув поліцейський, 12 осіб поранено - Клименко

У суботу вранці російські окупанти завдали авіаудару по Оріхову Запорізької області, внаслідок цього загинув співробітник поліції, поранені 12 осіб, серед них четверо поліцейських, повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Уранці ворог ударив керованою авіабомбою по Оріхову. Внаслідок удару загинув поліцейський. 12 осіб поранено, серед яких четверо співробітників поліції. Загиблий - 31-річний капітан поліції. Мої співчуття родині загиблого", - написав Клименко в телеграм-каналі.

Глава МВС повідомив, що кілька поранених перебувають у важкому стані. Лікарі та парамедики зараз борються за їхнє життя.

Теги: #удар #поранені #оріхів

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:04 12.08.2023
Унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу жертв немає - ОВА

Унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу жертв немає - ОВА

07:42 11.08.2023
На території атакованого Reikartz у Запоріжжі розташовувався дитячий денний табір

На території атакованого Reikartz у Запоріжжі розташовувався дитячий денний табір

01:32 10.08.2023
Внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя пошкоджено 13 багатоповерхівок

Внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя пошкоджено 13 багатоповерхівок

21:50 09.08.2023
У Запоріжжі загинуло двоє людей, одну вдалося реанімувати

У Запоріжжі загинуло двоє людей, одну вдалося реанімувати

20:49 09.08.2023
Ракетний удар РФ зруйнував храм у Запоріжжі

Ракетний удар РФ зруйнував храм у Запоріжжі

11:27 08.08.2023
Кількість поранених унаслідок удару по Покровську збільшилася до 81 людини - Донецька ОВА

Кількість поранених унаслідок удару по Покровську збільшилася до 81 людини - Донецька ОВА

11:15 31.07.2023
Глава МВС: Дві людини загинули, 20 поранені, до семи осіб перебувають під завалами внаслідок обстрілу Кривого Рогу

Глава МВС: Дві людини загинули, 20 поранені, до семи осіб перебувають під завалами внаслідок обстрілу Кривого Рогу

10:33 31.07.2023
У Кривому Розі російські ракети зруйнували дві будівлі, під завалами можуть бути люди, відомо про одного загиблого - МВС

У Кривому Розі російські ракети зруйнували дві будівлі, під завалами можуть бути люди, відомо про одного загиблого - МВС

07:19 31.07.2023
Росіяни обстріляли Костянтинівку касетними боєприпасами, поранено трьох жителів, серед них - дитина

Росіяни обстріляли Костянтинівку касетними боєприпасами, поранено трьох жителів, серед них - дитина

21:20 29.07.2023
ЗС України підтвердили успішний удар по Чонгарському мосту

ЗС України підтвердили успішний удар по Чонгарському мосту

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Одесі офіційно відкрили шість пляжів

Вілкул: у Кривому Розі - вибухи

Сили оборони за добу ліквідували 510 окупантів

Три ударних БПЛА ліквідувала ППО в межах Запорізької області

Україна розпочала переговори з Великою Британією про надання безпекових гарантій

ОСТАННЄ

За добу внаслідок обстрілів на Донеччині загинули дві людини, одна поранена - ОВА

В Одесі офіційно відкрили шість пляжів

ЗСУ досягли тактично значних успіхів у західній частині Запорізької області - ISW

Шмигаль: Працюємо над збільшенням постачань систем ППО та енергообладнання

Вілкул: у Кривому Розі - вибухи

Окупанти вранці обстріляли Куп'янськ-Вузловий, загинула пенсіонерка

Сили оборони за добу ліквідували 510 окупантів

Три ударних БПЛА ліквідувала ППО в межах Запорізької області

Окупанти обстрілювали з артилерії Куцурубську та Очаківську громади Миколаївщини

Білий дім назвав умову для навчання українських льотчиків на F16

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА