Окупанти намагалися безуспішно наступати на бахмутському та куп'янському напрямках

Російські окупанти протягом минулої доби п'ятниці вели безуспішні наступальні дії на бахмутському та куп'янському напрямках, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Як інформують в офіційному зведенні Генштабу в суботу вранці, на куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії біля Синьківки та Іванівки Харківської області. Завдав авіаційних ударів біля Кислівки та Первомайського Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 н.п., серед них Куп'янськ, Шейківка, Чернещина, Пролетарське Харківської області.

Також противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Богданівки, Кліщіївки та Білої Гори Донецької області на бахмутському напрямку. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 н.п., зокрема Часів Яр, Біла Гора, Олександро-Шультине, Торецьк, Залізне, Нью-Йорк Донецької області.

"За минулу добу відбулося понад 30 бойових зіткнень", - зазначили в штабі.

Також на сіверському та слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 н. п., зокрема, Клюси Чернігівської області; Середина-Буда, Миропілля, Угроїди Сумської області та Окіп, Ветеренарне, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори та Охрімівка на Харківщині.

На лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Невського, Білогорівки Луганської області та Веселого, Залізнянського, Кліщіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 25 населених пунктів: Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Сівесрьк, Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка Донецької області.

На авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Степове, Авдіївка, Сєверене, Первомайське, Невельське Донецької області.

На мар’їнському напрямку, сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Максимільянівка, Парасковіївка, Новомихайлівка та Єлизаветівка Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.

На запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Новоданилівки та Оріхового Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Лобкове, П’ятихатки, Кам’янське, Плавні Запорізької області.

На херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Берислав, Токарівка, Антонівка, Комишани, Кізомис Херсонської області та місто Херсон; Куцуруб, Очаків Миколаївської області.

Водночас українські Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.