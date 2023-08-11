Події

20:27 11.08.2023

Апеляційна палата ВАКС засудила до 3,5 років в'язниці ексдепутата Харківської міськради

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Апеляційна палата ВАКС засудила до 3,5 років в'язниці ексдепутата Харківської міськради

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП на виправдувальний вирок суду першої інстанції, ухвалений ексдепутату Харківської міськради, ексдиректору КП "Комплекс із вивезення побутових відходів" Фазілю Аббасову.

"Суд погодився з доводами прокурора, скасував виправдувальний вирок і визнав Аббасова винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем - ІФ-У) КК України. За вироком суду призначено покарання у вигляді 3,5 років позбавлення волі", - повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Вирок апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і може бути оскаржений у касаційному порядку до Верховного Суду.

На виконання судового рішення Аббасова взяли під варту в залі суду.

Як повідомлялося, у 2016 році Аббасов, будучи директором КП "Комплекс із вивезення побутових відходів" і депутатом міськради, за результатами проведених держзакупівель обладнання, діючи в інтересах підконтрольної йому юридичної особи та всупереч законодавству, вніс зміни до тендерної документації. У результаті комунальне підприємство отримало продукцію, що не відповідає вимогам, встановленим у тендерній документації. Йому було завдано збитків на суму близько 1 млн гривень. При цьому, як встановило слідство, частина цих коштів після отримання була перерахована фірмою-постачальником на рахунки компанії, бенефіціарним власником якої був Аббасов.

21 вересня 2022 року Вищий антикорупційний суд визнав усі докази проти Аббасова неприпустимими і виніс виправдувальний вирок.

 

 

 

Теги: #вирок #харків #міськрада

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