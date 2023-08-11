Події

19:35 11.08.2023

Українська авіація завдала одного удару по району зосередження особового складу ворога

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Українська авіація завдала одного удару по району зосередження особового складу ворога

Протягом доби авіація сил оборони завдала одного удару по району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки окупантів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні в п'ятницю ввечері.

Крім цього, українські військові знищили чотири розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Також упродовж доби підрозділи ракетних військ і артилерії вразили один зенітно-ракетний комплекс "Стріла" російських окупантів.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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