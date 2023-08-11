Протягом доби відбулося 25 бойових зіткнень

Протягом доби між українськими захисниками та російськими окупаційними військами відбулося 25 бойових зіткнень на лінії фронту, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у п'ятницю ввечері.

Зазначається, що ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки та Іванівки Харківської області на куп'янському напрямку, а також у районах Богданівки, Кліщіївки та Білої Гори Донецької області на бахмутському напрямку.

Українські захисники продовжують стримувати наступ ворожих військ у районі Авдіївки Донецької області на авдіївському напрямку, а також у районі Мар'їнки на мар'їнському напрямку.

На шахтарському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене становище в районі Урожайного Донецької області.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - наголошують у Генштабі.