Нардепи пропонують припинити використання російського шрифту "Іжиця" для оформлення офіційних документів Ради

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді припинити використання шрифтів російського походження в роботі українського парламенту.

Відповідний проєкт постанови №9606 зареєстровано 11 серпня. Його тексту наразі немає на сайті ВР.

Водночас співавтор законодавчої ініціативи, заступник голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу") у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" пояснила, що йдеться про гарнітуру шрифту "Іжиця", який використовують для оформлення почесних грамот та інших офіційних документів Верховної Ради України.

"Шрифт "Іжиця" розробила російська дизайнерка Світлана Єрмолаєва 1988 року, і насправді його широко використовують у тих країнах, де поширена кирилиця. Цей шрифт нібито створений на основі давньослов'янського, але зараз він безпосередньо асоціюється з "рускім міром" і має певне смислове навантаження. Тому однозначно необхідно такі шрифти забувати і переходити до використання українських символів", - сказала Кравчук.

Парламентар також зазначила, що для використання шрифту "Іжиця" необхідно придбати ліцензію (вартістю $25 - ІФ-У). Водночас вона звернула увагу на український шрифт Volja, який уже використовують, зокрема, у відзнаках Головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ). Саме на Volja автори проєкту постанови і пропонують перейти парламенту в оформленні своїх грамот.

Шрифт Volja авторства Марчели Можиної було створено 2022 року на основі літерації українського графіка Ніла Хасевича (1905-1952), який оформляв плакати, журнали, газети для українського визвольного руху середини ХХ століття. Цей шрифт - безкоштовний.

Крім того, нардепи вважають за необхідне рекомендувати президенту України, Кабінету Міністрів України та іншим державним органам, а також підприємствам, установам і організаціям припинити використання шрифтів російського походження, зокрема "Іжиці" та похідних від нього. Варто зазначити, що цей шрифт використано в оформленні таблички на будівлі Офісу президента України на вулиці Банковій у Києві.

Співавторами проєкту постанови є також Ірина Констанкевич ("За майбутнє"), Микола Княжицький (фракція "Європейська солідарність"), Микита Потураєв ("Слуга народу").