Події

07:14 11.08.2023

На фронті відбулося 34 бойових зіткнення за добу

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На фронті відбулося 34 бойових зіткнення за добу

Протягом доби між українськими захисниками та російськими окупантами відбулося близько 34 бойових зіткнення на лінії фронту, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України в ранковому зведенні в п'ятницю, опублікованому в фейсбуці.

Зокрема, на трьох напрямках окупанти вели безуспішні наступальні дії.

"На Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії неподалік Надії та на південь від Новоселівського Луганської області... На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у Богданівки Донецької області... На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене становище біля Старомайорського Донецької області", - сказано у зведенні.

Тим часом українські сили, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, продовжують стримувати наступ окупантів у районі Авдіївки та міста Мар'їнка Донецької області.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - інформує Генштаб.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без істотних змін.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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