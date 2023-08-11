Події

06:58 11.08.2023

За добу окупанти завдали п'ять ракетних і 61 авіаційний удар по Україні

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За добу окупанти завдали п'ять ракетних і 61 авіаційний удар по Україні

Протягом минулої доби ворог завдав п'ять ракетних і 61 авіаційного удару, а також здійснив 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил у ранковому зведенні в п'ятницю, опублікованому у фейсбуці.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі і поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - наголосили в Генштабі.

Минулої доби противник здійснив артилерійські та мінометні обстріли понад 123 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

Також російські окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Степового, Костянтинівки, Попівки та Олександрівки Сумської області, Макіївки, Невського та Білогорівки Луганської області, Новомихайлівки, Сєверного та Старомайорського Донецької області, неподалік Малої Токмачки Запорізької області та поблизу Козацького Херсонської області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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