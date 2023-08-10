Протягом доби українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника

Протягом доби авіація сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів, а також 2 - по зенітно-ракетному комплексу ворога, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Також наші захисники знищили сім ударних БПЛА противника типу "Шахед-136"", - зазначено у зведенні, оприлюдненому на фейсбуці в четвер увечері.

Крім цього, протягом доби підрозділи ракетних військ і артилерії вразили чотири артилерійські засоби на вогневих позиціях, один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одну станцію радіоелектронної боротьби та один вузол зв'язку російського агресора.