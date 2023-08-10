Події

16:52 10.08.2023

Естонія відправить Україні 150 одиниць ручної вогнепальної зброї - Міноборони

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У четвер уряд Естонії на засіданні кабінету міністрів підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура про відправлення в Україну 150 одиниць ручної вогнепальної зброї, а також боєприпасів до неї.

"Необхідно підтримати Україну проти тривалої агресії Російської Федерації. Ми знову знайшли можливість для Естонії простягнути руку допомоги.... Російська Федерація не повинна отримувати вигоду від агресії. Для цього прихильники України мають прискорити і надання військової допомоги, і підвищення потенціалу власної оборонної промисловості", - наводить слова Певкура пресслужба естонського міністерства оборони.

Зазначено, що Естонія передала Україні військову допомогу на суму понад EUR400 млн, ця сума становить більше ніж 1% ВВП.

Раніше Естонія передала протитанкові ракети Javelin, гаубиці, артилерійські боєприпаси, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, автомобілі, засоби зв'язку, польові госпіталі, медикаменти, засоби індивідуального захисту (каски тощо) та сухі пайки.

 

Теги: #естонія #військова_допомога

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