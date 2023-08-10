Події

07:20 10.08.2023

Українська авіація за добу десять разів атакувала сили противника

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Українська авіація за добу десять разів атакувала сили противника

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один по зенітно-ракетному комплексу і ще один - по логістичному хабу противника, повідомили в Генштабі Збройних сил України в четвер уранці.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили 3 пункти управління, 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", - зазначено у зведенні.

Крім того, за даними Генштабу, Сили оборони знищили склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби і важливий об'єкт противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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