Українська авіація за добу десять разів атакувала сили противника

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один по зенітно-ракетному комплексу і ще один - по логістичному хабу противника, повідомили в Генштабі Збройних сил України в четвер уранці.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили 3 пункти управління, 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", - зазначено у зведенні.

Крім того, за даними Генштабу, Сили оборони знищили склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби і важливий об'єкт противника.