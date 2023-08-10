ЗС України відбили атаки противника на околицях Кліщіївки, а також на авдіївському, мар'їнському, шахтарському напрямках

Сили оборони відбили атаки противника на околицях Кліщіївки під Бахмутом, а також на авдіївському, мар'їнському, шахтарському напрямках - за добу відбулося 30 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів.

На куп'янському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ у районі на північ від Синьківки та на північний схід від Іванівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів.

На лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Білогорівки Луганської області та Спірного і Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали 6 населених пунктів.

На бахмутському напрямку наші воїни непохитно тримають оборону, успішно відбили атаки противника на околицях Кліщіївки та на північний схід від Дружби Донецької області. Противник завдав авіаційного удару неподалік Кліщіївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

На авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ у районі Авдіївки та південного сходу від Сєверного Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артобстрілів зазнали 4 населені пункти.

На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у Мар'їнки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали 5 населених пунктів.

На шахтарському напрямку ворог зробив безуспішні спроби відновити втрачене становище в районі Старомайорського Донецької області. Завдав авіаційних ударів у районах Благодатне, Старомайорське Донецької області. Під артобстрілами опинилися 6 населених пунктів.

На запорізькому напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районі південніше Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.

На херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Козацького Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.