Російські війська за добу завдали три ракетних і 50 авіаударів

Минулої доби ворог завдав 3 ракетних і 50 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 06.00 четверга.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - зазначено в повідомленні, опублікованому на сторінці Генштабу у фейсбуці.

Імовірність нанесення ракетних і авіаційних ударів по всій території України залишається високою.