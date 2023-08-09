Події

21:01 09.08.2023

У результаті ракетного удару по Запоріжжю постраждало семеро осіб - обладміністрація

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У результаті ракетного удару по Запоріжжю постраждало семеро осіб - обладміністрація

Унаслідок російської ракетної атаки по Запоріжжю постраждали семеро людей, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко.

"Російська ракета вбила трьох людей. Відомо про 5 постраждалих, але їхня кількість може збільшитися, оскільки в багатьох квартирах вибило вікна, розлетілися осколки скла", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Трохи пізніше пост було оновлено: "Відомо вже про 7 постраждалих", - написав Малашко.

 

 

 

Теги: #запоріжжя #жертви #обстріл

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