У результаті ракетного удару по Запоріжжю постраждало семеро осіб - обладміністрація

Унаслідок російської ракетної атаки по Запоріжжю постраждали семеро людей, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко.

"Російська ракета вбила трьох людей. Відомо про 5 постраждалих, але їхня кількість може збільшитися, оскільки в багатьох квартирах вибило вікна, розлетілися осколки скла", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Трохи пізніше пост було оновлено: "Відомо вже про 7 постраждалих", - написав Малашко.