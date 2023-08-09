За добу українська авіація завдала десять ударів по районах зосередження противника

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один по зенітно-ракетному комплексу і один по логістичному хабу противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили 3 пункти управління, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби та ще один важливий об'єкт противника.