Події

19:06 09.08.2023

Російські окупанти за добу завдали два ракетних і 28 артилерійських ударів по території України

2 хв читати
Російські окупанти за добу завдали два ракетних і 28 артилерійських ударів по території України

Протягом доби ворог завдав 2 ракетних і 28 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - зазначається в повідомленні на фейсбук-сторінці.

Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 104 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

На лінії фронту за добу відбулося 22 бойових зіткнення.

На куп'янському напрямку українські військовослужбовці відбили атаки російських військ у районі на північ від Синьківки та на північний схід від Іванівки Харківської області.

На бахмутському напрямку українські воїни непохитно тримають оборону, відбили атаки противника на околицях Кліщіївки та на північний схід від Дружби Донецької області.

На авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника українські захисники відбили атаки російських військ поблизу Авдіївки та на південний схід від Севєрного Донецької області.

На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ біля Мар'їнки Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене становище в районі Старомайорського Донецької області.

На запорізькому напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районі південніше Новоданилівки Запорізької області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:08 09.08.2023
За добу українська авіація завдала десять ударів по районах зосередження противника

За добу українська авіація завдала десять ударів по районах зосередження противника

12:19 09.08.2023
Генштаб ЗСУ не підтверджує інформацію про форсування Дніпра українськими силами - Маляр

Генштаб ЗСУ не підтверджує інформацію про форсування Дніпра українськими силами - Маляр

08:58 09.08.2023
ЗС України збили черговий ворожий вертоліт

ЗС України збили черговий ворожий вертоліт

08:06 09.08.2023
Сили оборони за добу ліквідували 820 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 820 окупантів

07:19 09.08.2023
На сватівсько-кремінському напрямку різко збільшилася кількість втрат окупантів

На сватівсько-кремінському напрямку різко збільшилася кількість втрат окупантів

07:14 09.08.2023
Минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень із ворогом

Минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень із ворогом

19:29 08.08.2023
Протягом доби ворог завдав 3 ракетних і 47 авіаударів, здійснив 55 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби ворог завдав 3 ракетних і 47 авіаударів, здійснив 55 обстрілів із РСЗВ

09:09 08.08.2023
Окупанти безуспішно наступають на східному фронті і зазнають значних втрат в особовому складі - речник Генштабу

Окупанти безуспішно наступають на східному фронті і зазнають значних втрат в особовому складі - речник Генштабу

07:46 08.08.2023
Сили оборони за добу ліквідували 560 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 560 окупантів

07:13 08.08.2023
Українська авіація знищила ворожий вертоліт Ка-52

Українська авіація знищила ворожий вертоліт Ка-52

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ вдарила по житловому кварталу в Запоріжжі, двоє людей загинули, є поранені

На бахмутському напрямку за добу 140 окупантів знищено, 232 поранено, 4 взято в полон

Німеччина надала Україні нову партію військової допомоги, зокрема 2 пускові установки Patriot

Кабінет Міністрів затвердив розмір щомісячних доплат для захисників під час війни

Нардепу Гуньку, викритому на хабарі в $85 тис., повідомлено про підозру

ОСТАННЄ

Регулятор анулював ліцензії "Паріматч", "Покерматч.Юа" і "Поінтлото"

РФ вдарила по житловому кварталу в Запоріжжі, двоє людей загинули, є поранені

Майнове право на квартири в об'єктах, що будуються, реєструватиметься в ЄДЕССБ

Очільники МЗС України та Ботсвани обговорили кроки зі зміцнення двосторонніх відносин країн

У ЗАПОРІЖЖІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

На бахмутському напрямку за добу 140 окупантів знищено, 232 поранено, 4 взято в полон

Майже 4,8 млрд грн виділено з Фонду ліквідації наслідків агресії регіонам як субвенцію для реалізації проєктів із відновлення громад

Німеччина надала Україні нову партію військової допомоги, зокрема 2 пускові установки Patriot

Росіяни тричі за день обстрілювали Нікопольський район, без жертв

Завершено слідство у справі ексміністра інфраструктури, який заподіяв "АМПУ" збитків на $49,63 млн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА