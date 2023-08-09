Російські окупанти за добу завдали два ракетних і 28 артилерійських ударів по території України

Протягом доби ворог завдав 2 ракетних і 28 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - зазначається в повідомленні на фейсбук-сторінці.

Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 104 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

На лінії фронту за добу відбулося 22 бойових зіткнення.

На куп'янському напрямку українські військовослужбовці відбили атаки російських військ у районі на північ від Синьківки та на північний схід від Іванівки Харківської області.

На бахмутському напрямку українські воїни непохитно тримають оборону, відбили атаки противника на околицях Кліщіївки та на північний схід від Дружби Донецької області.

На авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника українські захисники відбили атаки російських військ поблизу Авдіївки та на південний схід від Севєрного Донецької області.

На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ біля Мар'їнки Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене становище в районі Старомайорського Донецької області.

На запорізькому напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районі південніше Новоданилівки Запорізької області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.