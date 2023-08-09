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17:44 09.08.2023

США додали до санкційних списків щодо Білорусі авіакомпанію "Белавіа"

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США додали до санкційних списків щодо Білорусі авіакомпанію "Белавіа"

Авіакомпанія "Белавіа", "Мінський завод цивільної авіації №407" і ще три структури ввійшли до санкційних списків США щодо Білорусі, ідеться у пресрелізі американського Мінфіну.

Також до "чорних списків" занесли департамент фінансових розслідувань Комітету державного контролю Республіки Білорусь, компанію Bel-Kap-Steel, LLC, ВАТ "Білоруський металургійний завод" - керуючу компанію холдингу "Білоруська металургійна компанія" і один літак.

Крім того, під санкції підпали семеро громадян Білорусі та одна громадянка РФ.

Теги: #сша #санкції #білорусь

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