США додали до санкційних списків щодо Білорусі авіакомпанію "Белавіа"

Авіакомпанія "Белавіа", "Мінський завод цивільної авіації №407" і ще три структури ввійшли до санкційних списків США щодо Білорусі, ідеться у пресрелізі американського Мінфіну.

Також до "чорних списків" занесли департамент фінансових розслідувань Комітету державного контролю Республіки Білорусь, компанію Bel-Kap-Steel, LLC, ВАТ "Білоруський металургійний завод" - керуючу компанію холдингу "Білоруська металургійна компанія" і один літак.

Крім того, під санкції підпали семеро громадян Білорусі та одна громадянка РФ.