18-річну жительку Бахмута засуджено до 9 років ув'язнення за передачу військових даних ворогу

Жительку Бахмута Донецької області, яка передала агенту ФСБ РФ геодані промислових об'єктів і шкіл Бахмута, засуджено до дев’яти років ув'язнення, інформують в Офісі генерального прокурора.

"За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури Дружківський міський суд ухвалив вирок мешканці Бахмута за несанкціоноване поширення інформації про розташування Збройних сил України в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Її засуджено до дев’яти років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні відомства на сайті в середу.

Прокурори в суді довели, що протягом травня-червня 2022 року 18-річна дівчина передавала представнику ФСБ РФ дані про розташування підрозділів ЗСУ на території м. Бахмута та його околиць.

"Співробітник силового відомства окупантів вийшов на громадянку України й повідомив, що збирає дані про місця дислокації українських військових, щоб уночі російська армія завдавала ударів по цих об'єктах. З ідеологічних переконань та через бажання наживи вона погодилася на співпрацю та 14 разів передала агенту кремля відомості воєнного характеру", - наголошується в повідомленні.

За інформацією прокуратури, на скриншотах із Google Maps дівчина зазначала, зокрема, промислові об'єкти, водосховище й навчальні заклади. За надані послуги інформаторка отримала на банківську картку "винагороду" в розмірі 960 грн.