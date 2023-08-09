Сили оборони за добу ліквідували 820 окупантів

Сили оборони протягом дня знищили 820 окупантів, 17 БПЛА, 17 артсистем, 8 танків, 12 бронемашин, один засіб протиповітряної оборони, 24 одиниці автомобільної та спецтехніки, повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.08. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 251620 (+820) осіб ліквідовано, танків - 4262 (+8) од, бойових броньованих машин - 8290 (+12) од, артилерійських систем - 5013 (+17) од, РСЗВ - 711 (+2) од, засоби ППО - 469 (+1) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 312 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4175 (+17), крилаті ракети - 1377 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7479 (+19) од, спеціальна техніка - 742 (+5)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.