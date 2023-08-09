На сватівсько-кремінському напрямку різко збільшилася кількість втрат окупантів

На сватівсько-кремінському напрямку через успіх ЗСУ різко збільшилася кількість втрат окупантів, а у Сватове (Луганська обл.) прибули медичні працівники міністерства оборони РФ для евакуації поранених, повідомляє Генеральний штаб.

"З метою організації евакуаційних заходів поранених у Росію, у місто Сватове Луганської області прибули медичні працівники загону спеціального призначення 442 окружного військового клінічного госпіталю міністерства оборони РФ", - йдеться в ранковому зведенні.

Зокрема, у період з 1 до 7 серпня з вищезазначеного напрямку до шпиталю міста Бєлгород було відправлено близько 500 окупантів із вогневими пораненнями різного ступеня тяжкості.

Водночас з метою приховування реальної кількості своїх втрат на фронті загиблих російських окупантів відправляють до Ростова-на-Дону.