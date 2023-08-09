Минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень із ворогом

Протягом вівторка між Силами оборони України та російськими окупантами відбулося понад 30 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"За минулу добу відбулося понад 30 бойових зіткнень", - йдеться в повідомленні.

Так, на сіверському та слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів неподалік Грем’ячки та Леонівки Чернігівської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, це зокрема Володимирівка, Сеньківка, Ясна Поляна, Грем’яч Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Середина Буда, Бунякине, Волфине, Велика Писарівка Сумської області та Стрілеча, Пильна, Гатище, Бударки, Бологівка на Харківщині.

На куп'янському напрямку ЗСУ тримають оборону і відбили атаки противника біля Синьківки Харківської області.

Ворог завдав авіаційних ударів у Синьківки, Котлярівки Харківської області та Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 н.п., серед них Дворічна, Кучерівка, Куп'янськ, Кислівка, Берестове Харківської області.

На лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів, Серебрянки, Спірного, Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали н.п. Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'яне, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На бахмутському напрямку ЗСУ тримають оборону, успішно відбили атаки противника в околицях Кліщіївки та в районі Зайцевого Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пінктів Краматорськ, Маркове, Кліщіївка, Північне та Нью-Йорк Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Часів Яр, Предтечине, Біла Гора, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника ЗСУ відбили атаки російських військ у Новокалинового, Авдіївки та Сєверного Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів у районах Сєверного та Первомайського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Авдіївка, Тоненьке, Соловйове, Первомайське, Карлівка Донецької області.

На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ біля Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Красногорівка, Гостре, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Времівка, Благодатне, Старомайорське Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Старомайорське Донецької області та Левадне Запорізької області.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Рівнопіль, Новодарівка, Ольгівське, П’ятихатки, Лобкове, Кам’янаське Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку ворог здійснив авіаційні удари в районі Ольгівки Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Михайлівка, Зміївка, Ольгівка, Микілське, Велетенське Херсонської області та місто Херсон, а також Куцуруб, Очаків Миколаївської області.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.