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14:30 08.08.2023

СБУ припинила спроби російських спецслужб проникнути в електронну систему планування операцій ЗСУ

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СБУ припинила спроби російських спецслужб проникнути в електронну систему планування операцій ЗСУ

Кіберфахівці Служби безпеки України (СБУ) заблокували спроби російської військової розвідки отримати доступ до бойової системи обміну даними Збройних сил України, інформують в українській спецслужбі.

"У результаті комплексних заходів було викрито та заблоковано протиправні дії російських хакерів, які намагалися проникнути в українські військові мережі та організувати збір розвідданих", - ідеться в повідомленні СБУ у вівторок.

У СБУ наголошують, що кібероперація, проведена у взаємодії із ЗСУ, завадила спецслужбам РФ отримати доступ до інформації про дії ЗСУ, локації та переміщення Сил оборони, їх технічне забезпечення.

"З перших днів повномасштабної війни ми відбиваємо кібератаки російських спецслужб, які намагаються зламати нашу систему військового управління і не тільки. Проведена нами зараз операція - це кібероборона нашого війська", - наведено в повідомленні слова начальника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка.

За його словами, відповідальність за кібератаки лежить на хакерському угрупованні Sandworm, підконтрольному російській військовій розвідці.

"У результаті розслідування кіберфахівці СБУ встановили, що для поширення вірусів у системі ворог робив основну ставку на захоплення українських планшетів на полі бою. У подальшому вони планували використовувати наявні на цих пристроях доступи та програми для проникнення в систему", - зазначено в повідомленні.

Загалом СБУ виявила майже 10 ворожих шпигунських програм, які були призначені для отримання інформації із системи.

"СБУ продовжує тісну співпрацю з Генеральним штабом ЗСУ та здійснює документування дій ворожих спецслужб і притягнення винних до відповідальності", - резюмується в повідомленні української спецслужби.

Теги: #сбу #зсу #спецслужби_рф

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