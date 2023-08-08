Розпочалося тестування нового БПЛА українського виробництва в зоні бойових дій - ГУР Міноборони

Розвідники розпочали тестування в зоні бойових дій нового українського безпілотника SpyGun, призначеного для глибинної розвідки і, за необхідності, для коригування вогню, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"БПЛА створили українські інженери та проєктувальники з ініціативи підприємця і волонтера Юрія Голика та тенісиста, а нині військовослужбовця ЗСУ Сергія Стаховського", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Комплекс складається з двох БПЛА та наземної станції управління. Завдяки сучасній системі радіоуправління з високим рівнем захисту від перешкод РЕБ літак-розвідник здатний працювати на дальності до 50 км. Безпілотник також обладнаний системою автоматичного повернення до точки зльоту, а високі аеродинамічні характеристики дають змогу просуватися обраним маршрутом із вимкненими двигуном, заощаджуючи заряд акумулятора.

Час польоту нового безпілотника без посадки - 120-160 хвилин, максимальна висота польоту - 1500 м, робоча висота - 500-600 м, швидкість польоту - 90 км/год. Безпілотник обладнаний двома камерами - курсовою онлайн і GoPro, а також здійснює запис фото і відео на бортовий носій.

"БПЛА SpyGun відносно недорогий і швидкий у виробництві з простим дизайном корпусу, що надає "Шпигуну" непомітності в небі під час роботи", - зазначають у ГУР.