Сили оборони за добу ліквідували 560 окупантів

Сили оборони протягом дня знищили 560 окупантів, один вертоліт, чотири БПЛА, 19 артсистем, десять танків, вісім бронемашин, один засіб протиповітряної оборони, 11 одиниць автомобільної та спецтехніки, повідомляє Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 250800 (+560) осіб ліквідовано, танків - 4254 (+10) од, бойових броньованих машин - 8278 (+8) од, артилерійських систем - 4996 (+19) од, РСЗВ - 709 (+0) од, засоби ППО - 468 (+1) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 312 (+1) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4158 (+4), крилатих ракет - 1377 (+0), кораблів - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7460 (+9) од, спеціальної техніки - 737 (+2)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.