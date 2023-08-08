Українська авіація знищила ворожий вертоліт Ка-52

Авіація сил оборони минулої доби знищила гелікоптер російських окупантів Ка-52 і завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України в ранковому зведенні у вівторок.

Також наші захисники знищили два розвідувальні БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби вразили два пункти управління, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях і дві радіолокаційні станції противника.