Протягом доби ворог завдав 42 авіаудари, здійснив 66 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби російські окупанти завдали 7 ракетних, 42 авіаційні удари та здійснили 66 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України в ранковому зведенні у вівторок.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі і поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура", - зазначається у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 116 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

Також противник завдав авіаційних ударів біля Кругляківки та Кучерівки Харківської області, Мар'їнки, Одрадного Донецької області, Гуляйпільського, Малої Токмачки, Оріхова Запорізької області та поблизу Зміївки, Томариного й Одрадокам'янки Херсонської області.