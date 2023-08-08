Події

07:09 08.08.2023

Протягом доби ворог завдав 42 авіаудари, здійснив 66 обстрілів із РСЗВ

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Протягом доби ворог завдав 42 авіаудари, здійснив 66 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби російські окупанти завдали 7 ракетних, 42 авіаційні удари та здійснили 66 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України в ранковому зведенні у вівторок.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі і поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура", - зазначається у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 116 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

Також противник завдав авіаційних ударів біля Кругляківки та Кучерівки Харківської області, Мар'їнки, Одрадного Донецької області, Гуляйпільського, Малої Токмачки, Оріхова Запорізької області та поблизу Зміївки, Томариного й Одрадокам'янки Херсонської області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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