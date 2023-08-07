Зеленський: повернути додому всіх, хто перебуває у російській неволі – спільне завдання

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності повернути в Україну всіх, хто перебуває в російській неволі.

"Сьогодні є важливий результат у нашої команди, яка займається обмінами. Ще 22 хлопці вдома в Україні, 20 з них солдати та сержанти, двоє офіцери, воїни Збройних Сил", - сказав він у відеозверненні у понеділок.

"Зробимо все, щоб повернути в Україну всіх наших людей, які зараз у російській неволі. Пам'ятаємо про всіх і шукаємо кожного, хто у списку безвісти зниклих", - сказав він.

І важливо те, хто організовує обміни. І завдання тих, хто поповнює для нашої держави обмінний фонд. Кожен, хто бере окупантів у полон на фронті, хто активний на передовій. Кожен такий наш воїн прискорює свободу для українців", - наголосив Зеленський.