Протягом доби ворог завдав двох ракетних і 33 авіаударів, здійснив 50 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби російські окупанти завдали двох ракетних і 33 авіаційних ударів, здійснили 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення", - наголошується у зведенні, оприлюдненому у фейсбуці в понеділок увечері.

На волинському та поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.

Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 88 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Також противник завдав авіаційних ударів у районах Кругляківки та Кучерівки Харківської області, Мар'їнки, Одрадного Донецької області, Гуляйпільського, Малої Токмачки, Оріхового Запорізької області та в районі Одрадокам'янки Херсонської області.