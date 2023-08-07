Російські окупанти в понеділок обстріляли три громади в Дніпропетровській області

Російські окупанти в понеділок, 7 серпня, проводили активні обстріли населених пунктів у Дніпропетровській області, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"У Марганецькій громаді російські снаряди спричинили пожежу. Її пожежники вже загасили. Важка артилерія агресора працювала і по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Понівечений будинок", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Нікопольський район за день зазнав 7 обстрілів із важкої артилерії, зазначив Лисак. Більшість ударів припала безпосередньо на Нікополь, унаслідок чого одна людина загинула, ще одна постраждала.

Крім того, у Дніпровському районі внаслідок падіння уламків збитої українськими захисниками ракети постраждала 34-річна жінка.