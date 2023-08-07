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14:38 07.08.2023

Мовний омбудсмен: Демонтаж окупантами дорожніх знаків українською мовою на Херсонщині - це один із проявів лінгвоциду

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Мовний омбудсмен: Демонтаж окупантами дорожніх знаків українською мовою на Херсонщині - це один із проявів лінгвоциду

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає, що демонтаж російськими окупантами дорожніх знаків із написами українською мовою на Херсонщині є одним із проявів політики лінгвоциду.

"Окупанти називають такі дії "заходами підтримки безпеки дорожньої інфраструктури". Насправді ж це цілеспрямоване витіснення української мови як визначальної ознаки української нації. Будь-які дії, спрямовані на звуження сфери функціонування української мови, є проявами злочинної політики лінгвоциду", - наводить слова Кременя пресслужба.

На його думку, факти дискримінації чи репресій проти українців за мовною ознакою мають стати предметом міжнародних судових розглядів.

"Окупанти та колаборанти, які прагнуть нав'язати українцям свою мову, відтворивши на українських землях колонізаторську політику Радянського Союзу, будуть покарані", - наголосив мовний омбудсмен.

Теги: #омбудсмен #мова #кремінь

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