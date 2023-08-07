Окупанти за добу здійснили 30 ракетних і 52 авіаційні удари

Минулої доби ворог завдав 30 ракетних і 52 авіаційних удари по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 понеділка.

Крім того, інформує Генштаб ЗСУ, російські окупанти здійснили 75 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі і поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - ідеться у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.