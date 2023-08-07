Події

07:03 07.08.2023

На фронті за добу було 50 бойових зіткнень

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На фронті за добу було 50 бойових зіткнень

Українські війська тримають оборону на куп'янському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках - протягом доби відбулося 50 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб Збройних сил України в понеділок уранці.

На сіверському та слобожанському напрямках ворог обстріляв із мінометів та артилерії понад 35 населених пунктів.

На куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районі на схід від Петропавлівки Харківської області. Ворог завдав авіаційних ударів у районах Петропавлівки та Подолів Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів.

На лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по районах Білогорівки Луганської області, Спірного та Роздолівки Донецької області. Під артобстрілом противника були 6 населених пунктів.

На бахмутському напрямку сили оборони стримують противника в районі на північний схід від Диліївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

На авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ неподалік Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали Авдіївка та Первомайськ Донецької області.

На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ поблизу Мар'їнки та Красногорівки. Біля останньої ворог завдав авіаційного удару. Під артобстрілами опинилися 5 населених пунктів.

На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в Старомайорському районі. Артилерійських обстрілів зазнали 5 населених пунктів.

На запорізькому напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії біля Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів поблизу Малої Токмачки, Роботиного та Оріхова. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

На херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару біля Ольгівки Херсонської області. Під артобстрілом окупантів були понад 20 населених пунктів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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