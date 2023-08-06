Окупанти завдали 30 ракетних і 48 авіаударів по Україні за добу

Російські окупанти протягом доби завдали 30 ракетних і 48 авіаційних ударів по території України, а також здійснили 32 обстріли позицій українських військ і українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру", - повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Петропавлівки та Подолів Харківської області, Білогорівки Луганської області, на авдіївському напрямку, біля Спірного, Роздолівки та Красногорівки, у Старомайорському районі Донецької області, в районі Малої Токмачки, Роботиного та Оріхова Запорізької області, Ольгівки Херсонської області.

Окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 91 населеного пункту в Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях України, зокрема міст Часів Яр, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка та Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області, Херсон.

"Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - зазначають у Генштабі.