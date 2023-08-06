Зеленський у День ЗС ЗСУ: наші воїни довели, що якщо у захисників життя є козацька вдача, то у терористів немає жодного шансу

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у заходах з нагоди Дня Повітряних сил Збройних Сил України, повідомляє пресслужба глави Української держави.

"Сьогодні ми відзначаємо важливий день для нашої рідної України – професійний день сил, чиє найголовніше завдання – берегти життя людей. І воїни Повітряних сил Збройних Сил України з честю виконують це важливе завдання, досягають потрібних нашій державі потужних результатів і здобувають справжню славу для кожного й кожної з нас, для всієї України", - сказав Зеленський у зверненні до українських військовослужбовців у неділю.

Президент повідомив, що від початку повномасштабної російської агресії українські льотчики здійснили понад 14 тис. бойових вильотів, а воїни ЗС ЗСУ збили більш як 3,5 тис. ворожих літаків, гелікоптерів і ракет, а також понад 2 тис. ударних БпЛА.

Зеленський подякував українським військовим "за кожну збиту російську ракету і кожен знищений дрон ворога".

Окрім цього, глава Української держави відзначив успіх Повітряних Сил у знищенні ворожих гіперзвукових ракет "Кинджал", "якими РФ довго намагалася залякувати не тільки Україну, а й Європу та весь світ".

"Цей культ знищений назавжди. Наші воїни з усією очевидністю довели: якщо у захисників життя є козацький характер, є наші вітчизняні системи ППО, є ППО наших партнерів, то в терористів немає жодного шансу. Жодні "кинджали" Москві не допоможуть", - зазначив Зеленський.

Він також заявив, що Україна щодня працює над створенням надійного повітряного щита для себе, який може стати основою повітряного щита для всієї Європи. Зеленський додав, що F-16 в українському небі є лише питанням часу.

"Українські Повітряні сили вже стали найпотужнішими за всі роки існування, а стануть ще потужнішими", - наголосив він.

Президент повідомив, що з початку повномасштабного російського вторгнення звання Героя України присвоєно 42 військовослужбовцям ЗС ЗСУ, з них 26 - посмертно. Загалом держнагородами нагороджено 3 198 воїнів ЗС ЗСУ, з них 280 - посмертно.

Під час проведення заходу присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять захисників неба, які віддали свої життя за Україну.

Своєю чергою, Зеленський подякував усім у світі, хто допомагає захищати небо України та життя людей.

"Коли ми вітаємо з професійним днем Повітряні сили, ми дякуємо за тисячі врятованих життів у містах, селах, у всіх куточках незалежної України. Україна може битися й жити, бо є наші воїни, які очищують наше небо від російського зла. І настане час, коли в українському небі не знайдеться місця жодному російському винищувачу, жодній російській ракеті та жодному дрону окупантів", - наголосив глава української держави.

Зеленський передав ордени "Золота Зірка" рідним полковника Михайла Матюшенка та майора Юрія Красильникова, яких було удостоєно звання Героя України посмертно.

Орден "Золота Зірка" Героя України також було вручено начальнику штабу - заступнику командувача ЗСУ ЗСУ генерал-лейтенанту В'ячеславу Шамку, який брав участь в організації протиповітряної оборони, зокрема міст Києва, Одеси, Львова, Дніпра тощо. Зазначається, що завдяки його командуванню було знищено понад 3 тис. ворожих повітряних цілей.

Також найвищу державну нагороду отримав підполковник Ростислав Лазаренко, який здійснив понад 360 бойових вильотів, і знищив понад 100 одиниць ворожої техніки.

Також президент нагородив захисників українського неба орденами Богдана Хмельницького I, II і III ступенів, орденами "За мужність" II і III ступенів, орденами Данила Галицького, медалями "За військову службу Україні", "За бездоганну службу" III ступеня.

Почесні найменування було присвоєно 19 окремій бригаді радіо- та радіотехнічної розвідки особливого призначення Повітряних сил ЗСУ - "Південнобузька", 301 зенітному ракетному полку Повітряних сил ЗСУ - "Нікопольський", 34 окремій авіаційній ескадрильї безпілотних авіаційних комплексів 383 окремої бригади безпілотних авіаційних комплексів ЗС ЗСУ - "імені полковника Руслана Тюха".