В Одеській області внаслідок зсуву ґрунту на узбережжі моря загинув 10-річний хлопчик

У с. Фонтанка-2 в Одеській області стався зсув ґрунту на узбережжі моря, внаслідок чого загинув 10-річний хлопчик, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Одеська область. У с. Фонтанка-2 Одеського району, внаслідок зсуву ґрунту на узбережжі моря, загинув 10-річний хлопчик. Дитину з-під завалів вилучили рідні, які почули гуркіт, на жаль, уже без ознак життя", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю.

Зазначається, що 16 рятувальників було направлено до місця події, зокрема кінологічний розрахунок аварійно-рятувального загону спецпризначення Головне управління ДСНС України в Одеській області.