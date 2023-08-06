Події

11:47 06.08.2023

В Одеській області внаслідок зсуву ґрунту на узбережжі моря загинув 10-річний хлопчик

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У с. Фонтанка-2 в Одеській області стався зсув ґрунту на узбережжі моря, внаслідок чого загинув 10-річний хлопчик, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Одеська область. У с. Фонтанка-2 Одеського району, внаслідок зсуву ґрунту на узбережжі моря, загинув 10-річний хлопчик. Дитину з-під завалів вилучили рідні, які почули гуркіт, на жаль, уже без ознак життя", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю.

Зазначається, що 16 рятувальників було направлено до місця події, зокрема кінологічний розрахунок аварійно-рятувального загону спецпризначення Головне управління ДСНС України в Одеській області. 

Теги: #жертва #одеська_область #зсув_ґрунту

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