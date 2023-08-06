За добу відбулося понад 30 бойових зіткнень

Протягом минулої доби на фронті відбулося понад 30 бойових зіткнень, російські окупанти здійснили безуспішні наступальні дії неподалік Роботиного Запорізької області, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у фейсбуці у неділю вранці.

"Протягом доби відбулося понад 30 бойових зіткнень", - йдеться в ранковому зведенні.

На сіверському і слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів біля Одноробівки, Стрілки, Гатища Харківської області.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 н. п., зокрема Бучки, Грем'яч, Веселе Чернігівської області; Середина-Буда, Бобилівка, Студенок, Миропілля, Грабівське Сумської області та Караїцьке, Бударки і Землянки Харківської області.

На куп'янському напрямку ЗСУ тримають оборону, успішно відбили атаки противника поблизу Вільшаної та Синьківки Харківської області. Ворог завдав авіаційних ударів біля Кислівки та Крохмального. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 н.п., серед них Фиголівка, Дворічна, Західне, Куп'янськ, Кислівка та Берестове Харківської області.

На лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії у Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів у районах Невського та Білогорівки на Луганщині та Торського, Серебрянці, Діброві та Спірному Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали н.п. Кузьмине, Білогорівка, Торське, Верхньокам'яне, Спірне та Роздолівка.

На бахмутському напрямку сили оборони стримують противника у Курдюмівки. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Хромового, Кліщіївки, Ступочок, Диліївки, Олександро-Шультиного та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 н.п., зокрема Тихонівка, Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора, Предтечине та Сєверне Донецької області.

На авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника ЗСУ успішно відбили атаки російських військ біля Авдіївки. Завдав авіаційних ударів біля Новокалинового Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Орлівка, Степове, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар'їнки. Ворог здійснив обстріли понад 10 н.п., зокрема Красногорівки, Мар'їнки, Перемоги, Георгіївки, Новомихайлівки та Костянтинівки Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене становище в Старомайорському районі. Завдав авіаційних ударів у районах Павлівки, Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Старомайорське Донецької області та Левадне на Запоріжжі.

На запорізькому напрямку ворог, здійснюючи авіаційні удари, вів безуспішні наступальні дії біля Роботиного Запорізької області. Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування ЗСУ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 н. п., серед них Щербаки, Малі Щербаки, П'ятихатки, Степногірськ і Червонодніпровка Запорізької області.

На херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 н.п., серед них Іванівка, Дніпровське, Білозерка, Кізомис, Херсон Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.