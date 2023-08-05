Події

19:19 05.08.2023

ЗС України продовжують наступ на мелітопольському та бердянському напрямках, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби

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ЗС України продовжують наступ на мелітопольському та бердянському напрямках, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Протягом доби відбулося 30 бойових зіткнень", - йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

На сіверському та слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів у районах Одноробівки, Стрілкової та Гатища Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 н. п., зокрема Грем'яч, Веселе Чернігівської області; Волфине, Павлівка, Соснівка Сумської області та Верхня Писарівка, Гатище і Варварівка Харківської області.

На куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районах Вільшаної та Синьківки Харківської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Крохмального Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Петропавлівка та Подоли Харківської області.

На лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів біля Невського і Білогорівки Луганської області та Торського, Серебрянки, Діброви і Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На бахмутському напрямку сили оборони струмують противника в районі  Курдюмівки Донецької області. Ворог завдав авіаударів в районах Хромового, Кліщіївки, Ступочок, Диліївки, Олександро-Шультиного та Нью-Йорка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Оріхово-Василівка, Міньківка, Новомаркове, Маркове, Богданівка та Іванівське Донецької області.

На авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Ворог завдав авіаційних ударів в районі Новокалинового Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Авдіївка, Ласточкине, Сєверне, Карлівка Донецької області.

На мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки.  Ворог здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Гергіївка, Єлизаветівка та Курахове Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог здійснив  безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського. Завдав авіаційних ударів в районах Павлівки, Золотої Ниви та Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Старомайорське Донецької області та Левадне на Запоріжжі.

На Запорізькому напрямку ворог, здійснюючи авіаційні удари вів безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області. Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Рівнопіль,  Новодарівка, Темирівка, Ольгівське, Чарівне, Новоандріївка Запорізької області.

На херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Золота Балка, Дудчани, Зміївка, Велетенське, Херсон Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - наголосили у зведенні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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