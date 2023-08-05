За минулу добу ворог 52 рази обстріляв Херсонщину, четверо постраждалих

За минулу добу російські окупанти 52 рази обстріляли Херсонську область, унаслідок чого четверо людей дістали поранення, повідомив голова обласної адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 52 обстріли, випустивши 271 снаряд із мінометів, артилерії, танків, БпЛА та авіації", - написав він у суботу вранці в телеграмі.

Зокрема, згідно з даними голови ОВА, по місту Херсон було випущено 13 снарядів.

Прокудін зазначив, що російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області.

"Через російську агресію чотири людини дістали поранення", - підсумував він наслідки російських обстрілів.