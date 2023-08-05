Окупанти обстріляли п'ять районів Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

За минулу добу обстрілу російських окупаційних військ зазнали Уди, Козача Лопань, Амбарне, Бологівка, Куп'янськ, Чернещина та інші населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Пошкоджено житлові будинки та господарські будівлі. У результаті обстрілів с. Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено будівлі фермерського господарства, сталися пожежі. Протягом доби постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.