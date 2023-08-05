Події

08:35 05.08.2023

Окупанти обстріляли п'ять районів Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

1 хв читати
Окупанти обстріляли п'ять районів Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

За минулу добу обстрілу російських окупаційних військ зазнали Уди, Козача Лопань, Амбарне, Бологівка, Куп'янськ, Чернещина та інші населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Пошкоджено житлові будинки та господарські будівлі. У результаті обстрілів с. Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено будівлі фермерського господарства, сталися пожежі. Протягом доби постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:40 05.08.2023
За минулу добу ворог 52 рази обстріляв Херсонщину, четверо постраждалих

За минулу добу ворог 52 рази обстріляв Херсонщину, четверо постраждалих

07:55 05.08.2023
У результаті ворожих обстрілів Херсона двоє людей отримали поранення

У результаті ворожих обстрілів Херсона двоє людей отримали поранення

07:45 05.08.2023
Війська РФ тричі обстріляли Нікопольський р-н Дніпропетровщини

Війська РФ тричі обстріляли Нікопольський р-н Дніпропетровщини

07:13 05.08.2023
За добу окупанти завдали 50 авіаударів по Україні

За добу окупанти завдали 50 авіаударів по Україні

03:32 05.08.2023
Окупанти 15 разів за добу обстріляли прикордоння Сумщини, пошкоджено три приватні будинки - ОВА

Окупанти 15 разів за добу обстріляли прикордоння Сумщини, пошкоджено три приватні будинки - ОВА

14:10 04.08.2023
Російська авіація вдарила по селу на Херсонщині, одна людина постраждала - ОВА

Російська авіація вдарила по селу на Херсонщині, одна людина постраждала - ОВА

09:54 04.08.2023
Російські окупанти за добу сім разів обстріляли Чернігівську та Сумську області - ОК "Північ"

Російські окупанти за добу сім разів обстріляли Чернігівську та Сумську області - ОК "Північ"

09:28 04.08.2023
Окупанти обстріляли п'ять районів Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано - голова ОВА

Окупанти обстріляли п'ять районів Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано - голова ОВА

08:06 04.08.2023
Дев'ятеро людей дістали поранення внаслідок обстрілів Херсонщини за минулу добу

Дев'ятеро людей дістали поранення внаслідок обстрілів Херсонщини за минулу добу

07:56 04.08.2023
Унаслідок нічних обстрілів Нікопольського району постраждало двоє людей, пошкоджено близько двадцяти будинків

Унаслідок нічних обстрілів Нікопольського району постраждало двоє людей, пошкоджено близько двадцяти будинків

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна оголосила про військову загрозу в акваторії шести російських портів

Глава СБУ: Будь-яка "бавовна", що відбувається з кораблями РФ або Кримським мостом, - абсолютно логічний крок щодо ворога

СБУ провела спецоперацію, у результаті якої підірвано великий нафтовий танкер Росії "SIG"

Сили оборони за добу ліквідували 620 окупантів

Зеленський: Ми вдячні СБУ за повернення війни державі-агресору

ОСТАННЄ

Україна оголосила про військову загрозу в акваторії шести російських портів

Росіяни 13 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей за добу

Британська розвідка про пошкодження "Оленегорский горняк": це "серйозний удар" по Чорноморському флоту РФ

Глава СБУ: Будь-яка "бавовна", що відбувається з кораблями РФ або Кримським мостом, - абсолютно логічний крок щодо ворога

У Силах оборони сформовано п'ять інженерно-саперних батальйонів

СБУ провела спецоперацію, у результаті якої підірвано великий нафтовий танкер Росії "SIG"

Сили оборони за добу ліквідували 620 окупантів

monobank обмежив транзакції з Африкою

Окупанти вели безуспішний наступ поблизу Новопокровки, за добу на фронті було 36 бойових зіткнень

Solmar розширив мережу до 12 магазинів в Україні та вийшов у Польщу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА