Сили оборони за добу ліквідували 620 окупантів

Сили оборони протягом доби ліквідували 620 окупантів, 32 артсистеми, 12 БПЛА, 2 бронемашини, 4 танки та 30 одиниць автомобільної та спецтехніки противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України в п'ятницю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.08. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 249110 (+620) осіб ліквідовано, танків - 4232 (+4) од, бойових броньованих машин - 8251 (+2) од, артилерійських систем - 4943 (+32) од, РСЗВ - 704 (+0) од, засоби ППО - 466 (+0) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 311 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4116 (+12), крилатих ракет - 1347 (+0), кораблів - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7422 (+30) од, спеціальної техніки - 730 (+6)" - зазначається у зведенні.

Дані уточнюються.