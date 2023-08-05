Події

07:55 05.08.2023

У результаті ворожих обстрілів Херсона двоє людей отримали поранення

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У результаті ворожих обстрілів Херсона двоє людей отримали поранення

Російські окупаційні війська минулої доби сім разів обстріляли Херсонську територіальну громаду, зафіксовано двоє постраждалих, повідомляє міська рада в суботу вранці в телеграмі.

"За минулу добу Херсонська міська територіальна громада була обстріляна сім разів, ворог використав для цього 63 снаряди. Ураження зафіксовано в Херсоні та в Садовому", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в ніч на суботу окупанти атакували Корабельний і Суворовський райони м. Херсона.

"Унаслідок артобстрілів двоє людей дістали поранення", - повідомила міськрада.

 

 

 

Теги: #обстріли #наслідки #херсонська_область

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