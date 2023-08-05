Події

07:31 05.08.2023

Окупанти вели безуспішний наступ поблизу Новопокровки, за добу на фронті було 36 бойових зіткнень

1 хв читати
Окупанти вели безуспішний наступ поблизу Новопокровки, за добу на фронті було 36 бойових зіткнень

Російські окупанти вели наступальні дії в районі Новопокровки Запорізької області - безуспішно, за минулу добу відбулося 36 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб Збройних сил України в суботу вранці.

"На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ у районі Авдіївки... На Шахтарському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене становище в районі Благодатного", - інформує Генштаб.

Тим часом як Сили оборони стримують противника біля Кліщіївки та Курдюмівки на бахмутському напрямку і в районах Мар'їнки, Старомихайлівки та Красногорівки на мар'їнському.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - йдеться у зведенні.

Крім того, за інформацією Генштабу, ворог продовжує використовувати цивільні навчальні заклади на тимчасово окупованих територіях України у власних цілях.

"Зокрема, встановлено, що в населеному пункті Михайлівка Запорізької області, на території загальноосвітньої школи зафіксовано розміщення близько 100 російських військовослужбовців", - ідеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:02 05.08.2023
Сили оборони за добу ліквідували 620 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 620 окупантів

07:13 05.08.2023
За добу окупанти завдали 50 авіаударів по Україні

За добу окупанти завдали 50 авіаударів по Україні

06:59 05.08.2023
Українська авіація за добу дев'ять разів ударила по скупченню особового складу окупантів

Українська авіація за добу дев'ять разів ударила по скупченню особового складу окупантів

19:30 04.08.2023
Сили оборони України завдали за добу 9 ударів по місцях скупчення окупантів

Сили оборони України завдали за добу 9 ударів по місцях скупчення окупантів

19:23 04.08.2023
Окупанти завдали 39 авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали 39 авіаударів по Україні за добу

19:19 04.08.2023
Сили оборони наступають на півдні і стримують окупантів на сході України, за добу було 30 бойових зіткнень

Сили оборони наступають на півдні і стримують окупантів на сході України, за добу було 30 бойових зіткнень

08:05 04.08.2023
Сили оборони за добу ліквідували 640 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 640 окупантів

07:21 04.08.2023
Українська авіація за добу дев’ять разів ударила по скупченню окупантів та їхньої бойової техніки

Українська авіація за добу дев’ять разів ударила по скупченню окупантів та їхньої бойової техніки

07:19 04.08.2023
Російські окупанти погрожують репресіями персоналу Запорізької АЕС

Російські окупанти погрожують репресіями персоналу Запорізької АЕС

07:19 04.08.2023
ЗС України стримують окупантів на бахмутському, авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках, на фронті було 40 бойових зіткнень

ЗС України стримують окупантів на бахмутському, авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках, на фронті було 40 бойових зіткнень

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували 620 окупантів

Зеленський: Ми вдячні СБУ за повернення війни державі-агресору

Зеленський вважає дуже важливою участь країн Глобального Півдня на зустрічі в Джидді

Кулеба про участь Китаю в зустрічі щодо Формули миру в Джидді: Це суперпрорив

Обсяг відновлювальних робіт на ТЕЦ і ТЕС після ударів РФ менше 2% від обсягу пошкоджень - глава НКРЕКП

ОСТАННЄ

У результаті ворожих обстрілів Херсона двоє людей отримали поранення

monobank обмежив транзакції з Африкою

Війська РФ тричі обстріляли Нікопольський р-н Дніпропетровщини

Solmar розширив мережу до 12 магазинів в Україні та вийшов у Польщу

5 серпня: Яке сьогодні свято

Окупаційна влада лівого берега Херсонщини через дефіцит медперсоналу завозить лікарів з РФ - ЦНС

Окупанти 15 разів за добу обстріляли прикордоння Сумщини, пошкоджено три приватні будинки - ОВА

Кожен п'ятий мешканець США вважає свою роботу марною – дослідження

Литва найближчим часом передасть Україні ЗРК NASAMS – Міноборони

Кабмін схвалив створення Офісу "Горизонт Європа" на базі Нацфонду досліджень - Міносвіти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА