Окупанти вели безуспішний наступ поблизу Новопокровки, за добу на фронті було 36 бойових зіткнень

Російські окупанти вели наступальні дії в районі Новопокровки Запорізької області - безуспішно, за минулу добу відбулося 36 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб Збройних сил України в суботу вранці.

"На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ у районі Авдіївки... На Шахтарському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене становище в районі Благодатного", - інформує Генштаб.

Тим часом як Сили оборони стримують противника біля Кліщіївки та Курдюмівки на бахмутському напрямку і в районах Мар'їнки, Старомихайлівки та Красногорівки на мар'їнському.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - йдеться у зведенні.

Крім того, за інформацією Генштабу, ворог продовжує використовувати цивільні навчальні заклади на тимчасово окупованих територіях України у власних цілях.

"Зокрема, встановлено, що в населеному пункті Михайлівка Запорізької області, на території загальноосвітньої школи зафіксовано розміщення близько 100 російських військовослужбовців", - ідеться в повідомленні.