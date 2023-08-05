Події

07:13 05.08.2023

За добу окупанти завдали 50 авіаударів по Україні

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За добу окупанти завдали 50 авіаударів по Україні

Російські окупанти впродовж доби завдали 50 авіаційних і один ракетний удар, а також здійснили 86 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по території України, повідомляє Генштаб Збройних сил України в суботу вранці.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, загинули й поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - сказано у зведенні.

Ворог завдав авіаційних ударів у районах Волфиного і Костянтинівки Сумської області, Шийківки Харківської області, Григорівки, Серебрянки, Маркового, Кліщіївки, Білої Гори, Старомайорського, Нью-Йорка і Красногорівки Донецької області, у районах Малої Токмачки, Оріхового і Новоданилівки Запорізької області, а також біля Одрадокам'янки і Дач Херсонської області.

Окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 133 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях України.

"Імовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою", - зазначають у Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб #обстріли #зведення

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