Події

06:59 05.08.2023

Українська авіація за добу дев'ять разів ударила по скупченню особового складу окупантів

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Українська авіація за добу дев'ять разів ударила по скупченню особового складу окупантів

За добу українська авіація завдала дев'ять ударів по районах скупчення особового складу окупантів та їхньої бойової техніки, повідомляє Генштаб Збройних сил України в суботу вранці.

Крім того, сказано, що авіація сил оборони ліквідувала два ударні дрони типу "Shahed -136".

За даними зведення, підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби вразили дев'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях і два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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