Сили оборони України завдали за добу 9 ударів по місцях скупчення окупантів

Авіація сил оборони України завдала за минулу добу семи ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів.

Про це повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 п'ятниці, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Підрозділи українських ракетних військ і артилерії вразили за добу дев'ять артилерійських засобів противника на вогневих позиціях і два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

У Генштабі зазначають, що російські окупанти продовжують приховувати свої втрати, для цього активно використовують мобільні крематорії.

"Встановлено, що один з таких крематоріїв у режимі 24/7 наразі працює у північно-східній частині окупованого міста Мелітополь Запорізької області, при цьому перевезення тіл загиблих окупантів здійснюється бортовими вантажівками. Крім того, місцеві мешканці скаржаться на постійний трупний сморід в місті, особливо вночі", - йдеться у зведенні.