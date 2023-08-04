Події

19:23 04.08.2023

Окупанти завдали 39 авіаударів по Україні за добу

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Окупанти завдали 39 авіаударів по Україні за добу

Російські окупанти протягом доби завдали 39 авіаційних ударів по території України, а також здійснили 43 обстріли позицій українських військ і українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на вечір п'ятниці, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Ворог завдав авіаційних ударів у районах Волфиного і Костянтинівки Сумської області, на авдіївському напрямку, неподалік Красногорівки і Старомайорського Донецької області, в районі Малої Токмачки, Оріхового і Новоданилівки Запорізької області, Одрадокам'янки Херсонської області.

Також, за інформацією Генштабу, окупанти застосували два ударні дрони "Shahed-136/131", проте обидва вони були знищені.

Окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли більш ніж 120 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях України, зокрема міст Вовчанськ і Куп'янськ Харківської області, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка та Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області, Херсон і Берислав Херсонської області, Очаків Миколаївської області.

"Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - зазначають у Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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