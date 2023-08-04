Сили оборони наступають на півдні і стримують окупантів на сході України, за добу було 30 бойових зіткнень

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському і бердянському напрямках на півдні країни, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18:00 п'ятниці, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

При цьому на п'яти напрямках на сході України Збройні сили України стримують атаки окупантів. "На бахмутському напрямку сили оборони стримують противника в районах Кліщіївки та Курдюмівки... На авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ у районі Авдіївки", - йдеться в повідомленні.

"На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районах Мар'їнки та Красногорівки... На шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене становище в районі Благодатного... На запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новопокровки", - повідомляється у зведенні.

За даними Генштабу, протягом доби відбулося 30 бойових зіткнень.