Сили оборони за добу ліквідували 640 окупантів

Сили оборони протягом доби ліквідували 640 окупантів, 27 БПЛА, 19 артсистем, 15 бронемашин, 4 танки, 1засіб ППО, 23 одиниці автомобільного та спецтранспорту противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України в п'ятницю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.08. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 248490 (+640) осіб ліквідовано, танків - 4228 (+4) од, бойових броньованих машин - 8249 (+15) од, артилерійських систем - 4911 (+19) од, РСЗВ - 704 (+0) од, засоби ППО - 466 (+1) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 311 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4104 (+27), крилатих ракет - 1347 (+0), кораблів/катерів - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7392 (+20) од, спеціальної техніки - 724 (+3)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.