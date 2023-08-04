Події

07:21 04.08.2023

Українська авіація за добу дев’ять разів ударила по скупченню окупантів та їхньої бойової техніки

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Українська авіація за добу дев’ять разів ударила по скупченню окупантів та їхньої бойової техніки

Українська авіація за добу 9 разів ударила по місцях скупчення особового складу окупантів та їхньої бойової техніки, повідомляє Генштаб Збройних сил України в п'ятницю вранці.

"Авіація сил оборони минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника і 2 по зенітно-ракетних комплексах окупантів", - ідеться в повідомленні.

Також у зведенні сказано, що підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби вразили 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 радіолокаційну станцію, 1 пункт управління, 3 райони зосередження особового складу, 2 засоби протиповітряної оборони і 3 склади боєприпасів ворога.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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