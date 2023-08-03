Події

23:31 03.08.2023

Окупанти знову обстріляли Херсон, є влучення в ТЦ та медустанову

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Окупанти знову обстріляли Херсон, є влучення в ТЦ та медустанову

Російські окупанти знову обстріляли Херсон, зафіксовано потрапляння до приміщення торгового центру та медустанови, повідомив голова обласної адміністрації Олександр Прокудін.
«Сьогодні весь день окупанти гатять по середмістю. Під вогнем – житлові квартали, соціальна інфраструктура. І ось знову черговий обстріл. Потрапили до торговельного центру, а також медустанови», - написав він у своєму Телеграм-каналі.
"Попередньо, без постраждалих", - додав Прокудін.
Раніше ОВА повідомляла, що вдень у Херсоні під час ворожого обстрілу було поранено волонтера з Норвегії, чоловіка госпіталізували до місцевої лікарні.
 

Теги: #херсон #пошкодження #обстріл

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