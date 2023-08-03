Окупанти знову обстріляли Херсон, є влучення в ТЦ та медустанову

Російські окупанти знову обстріляли Херсон, зафіксовано потрапляння до приміщення торгового центру та медустанови, повідомив голова обласної адміністрації Олександр Прокудін.

«Сьогодні весь день окупанти гатять по середмістю. Під вогнем – житлові квартали, соціальна інфраструктура. І ось знову черговий обстріл. Потрапили до торговельного центру, а також медустанови», - написав він у своєму Телеграм-каналі.

"Попередньо, без постраждалих", - додав Прокудін.

Раніше ОВА повідомляла, що вдень у Херсоні під час ворожого обстрілу було поранено волонтера з Норвегії, чоловіка госпіталізували до місцевої лікарні.

